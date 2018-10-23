ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"فوربس" ترفض مقارنة فيروز بباقي المطربين العرب.. وتصفها بـ"الأسطورة"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
فوربس ترفض مقارنة فيروز بباقي المطربين العرب.. وتصفها بـالأسطورة
طباعة
وكالات
 

رفضت مجلة "فوربس" في قائمتها للنجوم العرب الأكثر تأثيرا على الساحة العالمية وضع السيدة فيروز في الخانة نفسها مع باقي الفنانين في المنطقة، فبدلا من منحها المرتبة الأولى، صنفتها بـ"الأروع على الإطلاق"، مؤكدة بهذه الخطوة أنها "أسطورة".


وفي تعريفها عنها، قالت المجلة إن أغاني السيدة فيروز تجمع بين الألحان العربية والأوروبية، ناقلة عن فيرجينيا دانيلسون، الخبيرة في موسيقى الشرق الأوسط في جامعة نيويورك في أبوظبي، تأكيدها أن صوت "سفيرتنا إلى النجوم" عبر حدود الاختلافات بين اللبنانيين وأكسبها معجبين من مختلف دول العالم.


وتابعت المجلة بالقول إن عدد ألبومات السيدة فيروز المباعة في العالم يقدر بـ 80 مليون نسخة، مشيرة إلى أنها غنت على مسارح كبرى بما فيها قاعة ألبرت الملكية في لندن، وقاعة كارنيغي في نيويورك، ومركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 11:30:02 AM