"فوربس" ترفض مقارنة فيروز بباقي المطربين العرب.. وتصفها بـ"الأسطورة"

رفضت مجلة "فوربس" في قائمتها للنجوم العرب الأكثر تأثيرا على الساحة العالمية وضع السيدة فيروز في الخانة نفسها مع باقي الفنانين في المنطقة، فبدلا من منحها المرتبة الأولى، صنفتها بـ"الأروع على الإطلاق"، مؤكدة بهذه الخطوة أنها "أسطورة".





وفي تعريفها عنها، قالت المجلة إن أغاني السيدة فيروز تجمع بين الألحان العربية والأوروبية، ناقلة عن فيرجينيا دانيلسون، الخبيرة في موسيقى الشرق الأوسط في جامعة نيويورك في أبوظبي، تأكيدها أن صوت "سفيرتنا إلى النجوم" عبر حدود الاختلافات بين اللبنانيين وأكسبها معجبين من مختلف دول العالم.





وتابعت المجلة بالقول إن عدد ألبومات السيدة فيروز المباعة في العالم يقدر بـ 80 مليون نسخة، مشيرة إلى أنها غنت على مسارح كبرى بما فيها قاعة ألبرت الملكية في لندن، وقاعة كارنيغي في نيويورك، ومركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن.