كليب "يانور العين" لـ مايا دياب تتخطى المليون مشاهدة في أسبوع

يحقق فيديو كليب "يا نور العين" للنجمة اللبنانية مايا دياب وكل من مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا رواجًا واسعًا منذ طرحه رسميًا.

وقد تخطى كليب "يا نور العين" المليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على إطلاقه عبر قناة مساري الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

مشاهد الكليب تناسب أجواء الأغنية الراقصة، فيظهر فيه نجوم الأغنية مايا دياب، مساري وفرنش مونتاتا بلقطات تملأها الحركة والإثارة.

الجدير ذكره أن الأغنية تم تنفيذها بتوزيع موسيقي عصري يناسب أجواء السهر وذلك نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتّع بها كل من مساري، مايا ومونتانا لدى جيل الشباب.