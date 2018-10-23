إيرادات "A Star Is Born" تتخطى الـ 180 مليون دولار أمريكي

حقق فيلم A Star Is Born للنجمة العالمية ليدي جاجا والممثل الشهير برادلي كوبر نجاحًا جماهيريًا منقطع النظير منذ طرحه في الصالات السينمائية العالمية.

وإلى جانبه احتلاله المرتبة الأولى في شباك التذاكر العالمي بأكثر من 180 مليون دولار أمريكي، حقق الفيلم إنجازًا رقميًا قياسيًا بنسب مشاهدة الأغاني التي يتضمنها، حيث تخطت بمجموعها الـ100 مليون مشاهدة منذ إطلاقها رسميًا عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

وتدور أحداث فيلم A Star Is Born حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.