نصائح مهمة للقيادة بأمان في العواصف الترابية
الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:39 ص
وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فيسود عدد من المدن والمحافظات حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والرياح المحملة بالأتربة، لذا نقدم نصائح مهمة لتفادي مخاطر الحوادث في هذه الأجواء:-
1- مسافة كافية
يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.
2- استخدام المكابح
يجب الحذر عند استخدام المكابح لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.
3- وسط الطريق
حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.
4- السيارة الأمامية دليلك
عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.
5- السرعة المقررة
لا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك للهلاك.
6- ميكانيكية السيارة
لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.
7- نوافذ السيارة
لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.
المزيد عن: نصائح مهمة سيارات تساقط الامطار العواصف الترابية العواصف السيارة الرمال