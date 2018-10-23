نصائح مهمة للقيادة بأمان في العواصف الترابية

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فيسود عدد من المدن والمحافظات حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والرياح المحملة بالأتربة، لذا نقدم نصائح مهمة لتفادي مخاطر الحوادث في هذه الأجواء:-





1- مسافة كافية

يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.





2- استخدام المكابح

يجب الحذر عند استخدام المكابح لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.





3- وسط الطريق

حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.





4- السيارة الأمامية دليلك

عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.





5- السرعة المقررة

لا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك للهلاك.





6- ميكانيكية السيارة

لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.





7- نوافذ السيارة