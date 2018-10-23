زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جنوبي اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، هز جزر جنوبي اليابان اليوم الثلاثاء، ولكن دون إصدار تحذير من موجة مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد تقارير على الفور حول سقوط ضحايا أو تعرض الممتلكات لأضرار بسبب الزلزال.

وكان مركز الزلزال الذي وقع الساعة 01:35 بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي (04:35 بتوقيت غرينتش) قبالة جزيرة يوناغوني بالقرب من تايوان، على بعد نحو 1900 كيلومتر جنوب غرب طوكيو وعلى بعد نحو 104 كيلومترات من مقاطعة هواليان شرقي تايوان. وبلغ عمق مركز الزلزال نحو 30 كيلومتراً.

وفي أوائل سبتمبر الماضي، هز زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، مخلفاً 41 قتيلاً ونحو 740 مصاباً.

وقال المكتب المركزي للطقس في تايوان، إن هذا هو ثاني زلزال تزيد قوته على الست درجات بمقياس ريختر في تايوان هذا العام.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان بأن الزلزال لم يؤثر على أي من محطات الطاقة النووية ومجمعات العلوم عالية التكنولوجيا في الجزيرة.

وذكرت صحيفة "أبل ديلي" التايوانية، أنه في إقليم يلان، حيث سجل الزلزال قوة من الدرجة الثالثة على مقياس الزلازل التايواني المكون من 7 درجات، تم إخلاء بعض المستشفيات والمدارس.

وفي العاصمة تايبيه، سقط أحد أعمدة الإنارة في الشارع خلال الزلزال اليوم، ما ألحق أضرار بإحدى السيارات، وفقاً لموقع "إيتوداي" الإخباري.