شاهد Al Ahly الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم Online| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في افريقيا اليوم مباشر| تابع لايف الأهلي



شاهد Al Ahly الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم Online| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في افريقيا اليوم مباشر| تابع لايف الأهلي



الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،، كان قد فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.





وننشر لكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف اليوم، وهو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – ساليف كوليبالي – سعد سمير – أحمد فتحي

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب

الهجوم: وليد أزارو







مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 بجودة ممتازة، ويمكنكم متابعتها بشكل خاص عبر كورة ستار، حيث سيكون محمد الكواليني هو معلق اللقاء من الجانب المصري عبر القناة الصوتية الأولى، وعادل خلو من الجانب الجزائري عبر القناة الصوتية الثانية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





أما فريق وفاق سطيف الجزائري، فقد نجح في اجتياز عقبة مهمة والإطاحة بحامل اللقب فريق الوداد البيضاوي المغربي، بعد أن حقق الفوز في الجزائر بلقاء الذهاب بهدف ايسلا داودي، قبل أن يخرج من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنتيجة التعادل السلبي، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.





تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي، في تمام الساعة 21:00 مساء (توقيت العاصمة المصرية القاهرة)، 23:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية)، 22:00 مساء (توقيت مكة المكرمة)، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، ويعلق على اللقاء كل من عادل خلو ومحمد الكواليني، بث مباشر مباراة الأهلي VS وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

شاهد Al Ahly الآن| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم Online| مباراة الأهلي ووفاق سطيف في افريقيا اليوم مباشر| تابع لايف الأهلي







مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.