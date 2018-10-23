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عاجل .. مشاهدة مباراة الاهلي VS وفاق سطيف بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم| الاهلى ضد وفاق سطيف بث مباشر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
عاجل .. مشاهدة مباراة الاهلي VS وفاق سطيف بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم| الاهلى ضد وفاق سطيف بث مباشر
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عاجل .. مشاهدة مباراة الاهلي VS وفاق سطيف بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم| الاهلى ضد وفاق سطيف بث مباشر

تنتظر الأهلي المصري مواجهة صعبة، حين يحلّ ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، مساء غد الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما انتصر الأول ذهابًا (2-0).

وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.



عاجل .. مشاهدة مباراة الاهلي VS وفاق سطيف بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم| الاهلى ضد وفاق سطيف بث مباشر


 

على الجانب الأخر يدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم رافعا شعار التحدي حيث يسعى بطل الجزائر لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين لتعويض مباراة الذهاب دون تلقي أهداف ليتأهل لنهائي البطولة ويبحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد نسختي 1988 و2014، ويعول الفريق الجزائري كثيرا على لاعبيه عبد المؤمن جابو وحبيب بوقلمونة من أجل قيادة الفريق لفوز تاريخي على فريق القرن في إفريقيا.

 

تاريخ المواجهات:

التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7.


قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي. 

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف -  صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي. 

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان. 

خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.


عاجل .. مشاهدة مباراة الاهلي VS وفاق سطيف بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي اليوم| الاهلى ضد وفاق سطيف بث مباشر


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