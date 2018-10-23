ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. وزارة التموين ترد على زيادة أسعار الدواجن المجمدة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:36 ص
عاجل.. وزارة التموين ترد على زيادة أسعار الدواجن المجمدة
طباعة
الفجر الاقتصادي
 

أعلنت وزارة التموين أن كل ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وبعض سائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيهاً عقب قرار حظر دخول الدواجن الحية في 6 محافظات لا صحة له على الإطلاق، مؤكدة لايوجد أي زيادات في أسعار الدواجن المجمدة عقب قرار منع الدواجن الحية.

وشددت الوزارة أن أسعار الدواجن ثابتة كما هي بسعر 40 جنيهاً داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الاماكن الاكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية، كما ان الاحتياطي من الدواجن المجمدة آمن ويكفى قرابة ٦ أشهر.

مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين من تطبيق القرار الذي يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية ( 16528).
المزيد عن: وزير التموين رفع اسعار الدواجن الدواجن المجمدة التموين اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن المجمدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 11:31:31 AM