عاجل.. وزارة التموين ترد على زيادة أسعار الدواجن المجمدة





أعلنت وزارة التموين أن كل ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وبعض سائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيهاً عقب قرار حظر دخول الدواجن الحية في 6 محافظات لا صحة له على الإطلاق، مؤكدة لايوجد أي زيادات في أسعار الدواجن المجمدة عقب قرار منع الدواجن الحية.





وشددت الوزارة أن أسعار الدواجن ثابتة كما هي بسعر 40 جنيهاً داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الاماكن الاكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية، كما ان الاحتياطي من الدواجن المجمدة آمن ويكفى قرابة ٦ أشهر.





مشيرةً إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين من تطبيق القرار الذي يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.



