لعشاق المصارعة wwe .. نتائج عرض الرو 23-10-2018 (فيديو)





النزال الأول

فـيـن بـالــور -يهزم- بوبي لاشلي





النزال الثاني

روبي رويت -تهزم- ساشا بانكس





النزال الثالث

إلايــــس -يهزم- أبولو كروز





النزال الرابع

إمبر موون -تهزم- نايا جاكس









النزال الخامس: بطولة زوجي الرو

فريق سيث رولينز ودين أمبروز -ضد- فريق درو ماكنتير ودولف زيجلر





تمكن فريق الدرع ذا شيلد من انتزاع لقب الزوجي بعد أن استغل تدخل الوحش برون سترومان الذي استغل غياب الحكم وفقدانه للوعي ودخل مهاجما درو ماكنتير، وامتد العراك بينها إلى المدرجات وبين الجماهير وصولا لخلف الكواليس، وتمكن الثنائي من اقتناص اللقب بعد استفرادهما بدولف زيجلر الذي بقي وحيدا في الحلبة.



