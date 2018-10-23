الإمارات تقدم أكثر من 346 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان

أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر من عام 2018 ، حيث نجحت الحملة في إعطاء 346 مليونا و803 الاف و20 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 57 مليون طفل باكستاني .

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بحسب وكالة وام إلى أن حملة الإمارات للتطعيم تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم ، وتمثل ترجمة ميدانية لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية التي يعانيها الأطفال منها ، وهي دليل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالنهج والمبادئ الإنسانية لمساعدة الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية ، والاهتمام بسلامة صحة الإنسان وفئة الأطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية في مختلف دول العالم .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد قدم منذ عام 2011 مبلغ 167 مليون دولار أميركي مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.

وتأتي مساهمات سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بتوفير الخدمات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة وتقديم المساعدات لهم، ودعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال والتقليل من حالات الاصابة به بنسبة كبيرة في الدول المستهدف بالمبادرة وهي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأعلن عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج التفصيلية لحملة الإمارات للتطعيم خلال السنوات الماضية مشيراً إلى أن الحملة تمكنت منذ عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر من عام 2018 من إعطاء 346 مليونا و803 الاف و20 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 57 مليون طفل من الأطفال الباكستانيين الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال.

وأشار إلى أن الحملة استطاعت منذ المرحلة الأولى في عام 2014 وحتى المرحلة الرابعة بعام 2017 ، من إعطاء 254 مليونا و415 ألفا و400 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 43 مليون طفل باكستاني ، وبزيادة الجهد وتطوير الخطط والعمل الميداني المكثف والمتواصل والتعاون والشراكات الإنسانية مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية وزيادة نطاق التغطية الجغرافية في عام 2018 حيث نجحت الحملة وفي إطار مرحلتها الخامسة هذا العام بإعطاء 92 مليونا و387 ألفا و620 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تقدم الحملة شهرياً جرعات التطعيم لحوالي 13 مليونا و 545 ألف طفل ، وتشمل خطة برنامجها المستقبلية تنفيذ حملات إضافية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام .

وبالنسبة لإطار العمل الميداني والتغطية الجغرافية للحملة أوضح عبدالله الغفلي أن حملة الإمارات للتطعيم تعمل ميدانياً في 83 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة بجمهورية باكستان الإسلامية ، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 25 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا حصل الأطفال فيها على 166 مليونا و 4 آلاف و771 جرعة تطعيم ، و 13 منطقة بإقليم المناطق القبلية حيث حصل الأطفال فيها على 33 مليونا و 545 ألفا و783 جرعة تطعيم ، و 33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 50 مليونا و 262 ألفا و121 جرعة تطعيم ، و12 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 96 مليونا و 990 ألفا و345 جرعات تطعيم .

ونوه بأن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية ، تمت بمشاركة أكثر من 96 ألف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم ، وأكثر من 25 ألفا من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق .