وفاق سطيف يحسم انضمام مهاجم الأهلي لمنتخب مصر

ينتظر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مشاركة صلاح محسن مهاجم الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا لضمه إلى صفوف الفراعنة.





وتأتي متابعة أجيري لصلاح محسن من أجل الإطمئنان عليه خاصةً بعد الإصابة التي لحقت به مع الفراعنة بشد في العضلة الخلفية، ورغبته في التأكد من سلامته قبل استدعائه لمواجهة تونس، بالجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.





ويلتقي الأهلي وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم على ملعب 8 مايو بسطيف، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مياراة الذهاب انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.



