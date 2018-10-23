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نصائح تُساعدك على اختيار "الاكسسوار" المُناسب لفستانك الأسود! (صور)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
نصائح تُساعدك على اختيار الاكسسوار المُناسب لفستانك الأسود! (صور)
أرشيفية
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الفستان الأسود قطعة أساسية في خزانة كل السيدات، فهو يتميز بالأناقة والجاذبية، كما أنه سيد الألوان ويتماشى مع مختلف المناسبات، ولكن تجهل الكثير من السيدات كيفية اختيار الإكسسوارات المناسبة له.

لذلك نقدم لكِ من مجلة "لاف تو نو" نصائح لكيفية اختيار الإكسسوار المناسب لفستانك الأسود:

حسب المناسبة
نصائح تُساعدك على اختيار "الاكسسوار" المُناسب لفستانك الأسود! (صور)
إذا كانت المناسبة "كاجوال"، مثل تناول الغداء مع أصدقائك أو عائلتك أو حضور حفل عيد ميلاد بالنهار، يفضل اختيار قلادة مزينة بصدف البحر أو قرط ذي ستايل بوهيمي.

وإذا كانت المناسبة رسمية أو تتطلب أناقة أكثر، مثل حفلات الزفاف، فلا تترددي في ارتداء إكسسواراتك الفاخرة لكن دون مبالغة، ويمكنك اختيار سوار بسيط.

حسب قصة الصدر
نصائح تُساعدك على اختيار "الاكسسوار" المُناسب لفستانك الأسود! (صور)
يمكنك اختيار العديد من تصميمات وأشكال القلادة لتنسيقها مع الفستان الأسود ذي قصة الصدر المربعة، ولكن احرصي على اختيارها بطول مناسب، بحيث تكون متوسطة، وفي حال كان فستانك دون أكمام، اختاري قلادة قصيرة مثل التشوكر، وإذا كان فستانك يتميز بقصّة صدر على شكل V، يُنصح باختيار قلادة ذات قطعة أخرى تتدلى منها، لتعكس تصميم الفستان.

تصميم الفستان
نصائح تُساعدك على اختيار "الاكسسوار" المُناسب لفستانك الأسود! (صور)

اختاري إكسسوارا بلون واحد إذا كان فستانك براقًا، حتى لا تكون الإطلالة كثيفة التفاصيل، ولكن إن لم يكن الفستان براقًا لكِ حرية التنويع بين الألوان التي تحبينها.
المزيد عن: موضة صيحات الفستان الاسود الاكسسوارات اطلالة
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