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طريقة عمل ساندويتش جبنة كريمية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:15 ص
طريقة عمل ساندويتش جبنة كريمية
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المقادير
- خبز التورتيلا : رغيف 
- الجبن الكريمي : ملعقة كبيرة 
- خس : 1 ورقة (مغسول ومجفف) 
- الطماطم الكرزية : 5 حبات 
طريقة التحضير
1. افردي رغيف خبر التورتيلا.
2. إدهني الجبن الكريمي.
3. ضعي ورقة الخس.
4. ضعي بمنتصف ورقة الخس حبات الطماطم الكرزية.
5. إشوي الساندويش بواسطة الشواية الكهربائية لمدة دقيقتان حتى يتحمر وجهها.
6. قطعي ساندويش الجبنة الكريمية من النصف وقدميها.
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