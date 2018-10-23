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مانشستر يونايتد يصارع يوفنتوس في دوري الأبطال

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:21 ص
مانشستر يونايتد يصارع يوفنتوس في دوري الأبطال
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يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء يوفنتوس الإيطالي بملعب "أولد ترافورد" في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد صاحب الوصافة، أمام فالنسيا الإسباني ثالثا برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل يونج بويز الترتيب بدون نقاط.

 

وسيدعم كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد عقب انتهاء الإيقاف الذي استمر مباراة واحدة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام فالنسيا الإسباني.

المزيد عن: يوفنتوس كورة كرة رياضة
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