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قطر تزور جوازًا سوريًا لتهريب إخوانية لتركيا للوصول إلى بريطانيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:19 ص
قطر تزور جوازًا سوريًا لتهريب إخوانية لتركيا للوصول إلى بريطانيا
تهريب إخوانية
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وكالات
 

تواصل إمارة قطر دورها الخبيث في المنطقة العربية، بعدما قامت بتزوير جواز سوري يحمل رقم (010933613) لتهريب الإخوانية الهاربة من دولة الإمارات آلاء محمد الصديق، إحدى أخطر القيادات النسائية في تنظيم الإخوان الإرهابي، من قطر إلى تركيا، ومن ثم السفر إلى بريطانيا.

 

ووفقاً لقطر يلكيس حيث قالت ، استمرارا لنهج الدوحة، قمات إمارة الإرهاب بتوفير الممر الآمن للهاربة آلاء الصديق، إلى دول أخرى رغم انتهاء فترات صلاحية جواز سفرها، بعدما أعدت لها جواز سفر سوري المزور بالتعاون مع الأتراك.

 

وكانت الإمارات قد طالبت السلطات القطرية بتسليم آلاء الصديق، لاتهامها بدعم جماعة الإخوان الإرهابية والإساءة للرموز الخليجية، وحرضت على الخروج على ولاة الأمر، إلا أن أمير دويلة الإرهاب رفض تسليمها مدعيا أنها لاجئة سياسية.

 

وتعتبر قطر الحضن الآمن للجماعات الإرهابية والطائفية المتعددة من أجل ضرب الاستقرار في المنطقة، من خلال تمويل وتبني وإيواء الهاربين والمطلوبين أمنيا.


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