نصائح هامة عند تنظيف أسنان رضيعك

هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعيها عند تنظيف أسنان رضيعك، وهي:-





لا تنسي تمرير فرشاة الأسنان فوق لسانه أيضًا وليس فقط أسنانه، حتى تتمكني من إزالة البكتيريا الضارة العالقة باللسان والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.





عوديه على طريقة إفراغ المتبقي من المعجون بفمه وتنظيفه بالماء، للتخلص من آثار المعجون.





احميه من ممارسة العادات الخاطئة التي تسبب ضررًا لصحة الأسنان، مثل عادة مص الأصابع أو العض على الأجسام الصلبة، أو التعود على استخدام الببرونة بصورة دائمة.





احرصي على تغيير فرشاة الأسنان الخاصة بطفلكِ بشكلٍ مستمرٍ، فور ملاحظتكِ تلف شعيراتها، حتى لا تتسبب في انتقال البكتيريا إلى أسنانه.



