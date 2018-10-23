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نصائح هامة عند تنظيف أسنان رضيعك

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:10 ص
نصائح هامة عند تنظيف أسنان رضيعك
الطفل الرضيع
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هناك مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعيها عند تنظيف أسنان رضيعك، وهي:-

لا تنسي تمرير فرشاة الأسنان فوق لسانه أيضًا وليس فقط أسنانه، حتى تتمكني من إزالة البكتيريا الضارة العالقة باللسان والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.

عوديه على طريقة إفراغ المتبقي من المعجون بفمه وتنظيفه بالماء، للتخلص من آثار المعجون.

احميه من ممارسة العادات الخاطئة التي تسبب ضررًا لصحة الأسنان، مثل عادة مص الأصابع أو العض على الأجسام الصلبة، أو التعود على استخدام الببرونة بصورة دائمة. 

احرصي على تغيير فرشاة الأسنان الخاصة بطفلكِ بشكلٍ مستمرٍ، فور ملاحظتكِ تلف شعيراتها، حتى لا تتسبب في انتقال البكتيريا إلى أسنانه. 

احرصي على زيارة طبيب الأسنان بعد مرور العام الأول من الولادة، لإجراء الفحص الدوري على فم الطفل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل تتعلق بصحة الأسنان ولتعويد الطفل على هذا الفحص فلا يخاف من الطبيب لاحقًا. 
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