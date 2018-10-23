بنك تايواني يوقف آلية لتسوية المعاملات مع إيران

قال مسؤول مصرفي كبير الاثنين إن بنك ميجا التجاري الدولي التايواني سيوقف على الفور آليته لتسوية المدفوعات بين تايوان وإيران، وذلك امتثالا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.

و طلب المسؤول عدم كشف هويته نظرا لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كانت ثلاثة مصادر مطلعة أبلغت رويترز في أغسطس آب أن بنك ميجا يعتزم إنهاء آلية تسوية المدفوعات من بعد نوفمبر تشرين الثاني.

ويبدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وتحاول الولايات المتحدة تحت الرئيس دونالد ترامب وقف صادرات إيران النفطية لإجبار البلد على إعادة التفاوض على اتفاق بشأن برنامجه النووي.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد ذكر الأحد أنه سيكون من الصعب على الدول نيل استثناءات من العقوبات مقارنة مع الجولة السابقة تحت إدارة أوباما عندما حصلت عدة دول، وبخاصة في آسيا، على إعفاءات من ذلك القبيل.