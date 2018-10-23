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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة قنا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:10 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 38 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 39 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم شهدت استقرارًا في سعر الكيلو الواحد، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.
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