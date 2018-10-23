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أسعار البقوليات والتوابل اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة قنا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
أسعار البقوليات والتوابل اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

وسجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 18 جنيهات، والفول المدشوش 18 جنيهات، والفول الإنجليزي 16 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 12 جنيها، والمكرونة 8 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
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