عاجل - السعودية | وفاة رجل الأعمال عبدالله الراجحي عن 93 عامًا

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تُوفي رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 93 عامًا؛ حيث سيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي بشرق الرياض.

يذكر أن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، مولود في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، عام 1347هـ، وانطلق نشاطه في مجال التجارة حين كان لا يزال في السابعة عشرة من عمره.

ويمتلك رجل الأعمال الراحل حصصًا تزيد عن 5% في شركات "نادك" و"تبوك الزراعية"، وعرف بعدة أعمال خيرية ووقفية.





المصدر:- صحيفة عاجل