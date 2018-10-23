ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل - السعودية | وفاة رجل الأعمال عبدالله الراجحي عن 93 عامًا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
عاجل - السعودية | وفاة رجل الأعمال عبدالله الراجحي عن 93 عامًا
رجل الأعمال عبدالله الراجحي
طباعة
الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

تُوفي رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 93 عامًا؛ حيث سيصلى عليه عصر اليوم في جامع الراجحي بشرق الرياض.

 

يذكر أن الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، مولود في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، عام 1347هـ، وانطلق نشاطه في مجال التجارة حين كان لا يزال في السابعة عشرة من عمره.

 

ويمتلك رجل الأعمال الراحل حصصًا تزيد عن 5% في شركات "نادك" و"تبوك الزراعية"، وعرف بعدة أعمال خيرية ووقفية.


المصدر:- صحيفة عاجل

 

المزيد عن: وفاة رجل الأعمال عبدالله الراجحي محمد بن سلمان عبدالله الراجحي سلمان رجل الأعمال عبدالله الراجحي المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 9:41:40 AM