مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في كاس مصر بث مباشر

في مواجهة قوية يلتقي فريقي الزمالك والإنتاج الحربي في السادسة مساء اليوم على ملعب برج العرب، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر اليوم الثلاثاء 23-10-2018.

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة للحفاظ عللى لقبه الذي توج به على حساب سموحة في العام الماضي.

ويعيش الزمالك حالة من الاستقرار افني بعد الفوز ببطولة السوبر المصري السعودي على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 17 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة.

على الجانب الأخر يدخل فريق الإنتاج مباراة اليوم بحثا عن الفوز للتأهل لدور الـ8 ومواصلة موسمه المميز، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الدوري برصيد 18 نقطة، ويقدم مستوى رائع مع مديره الفني مختار مختار.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في السادسة مساءا وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

التشكيل المتوقع:

استقر السويسري جروس على تشكيل فريقه لمباراة اليوم والذي سيتكون من:محمود جنش- بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز- طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود عبد المنعم كهربا - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن- كابونجو كاسونجو.

بينما سيخوض الإنتاج اللقاء بتشكيل مكون من: عامر محمد عامر- أحمد شديد قناوي - محمود البدري - معاذ الحناوي - عبد الرحمن فاروق- محمود حمادة - محمود كابونجا- موسى دياوارا - محمد عادل - عبد الرحمن رمضان-جيمس تيدي.