دولبيرج يجدد عقده مع أياكس حتى 2022

أعلن أياكس أمستردام الهولندي عن تجديد عقد نجمه الدنماركي الشاب كاسبر دولبيرج لموسم إضافي حتى يونيو 2022.

وكشف النادي الهولندي عن ذلك في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، وقال دولبيرج في فيديو نشره النادي بأنه سعيد للغاية في أياكس مؤكدًا أنه من الآن فصاعدًا سيكون عليه التركيز فقط في لعب كرة القدم.

وانضم صاحب الـ21 عامًا لناشئي أياكس في 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعدها بعام واحد فقط.

وكانت الإصابات المتتالية لدولبيرج فضلا عن عودة المهاجم المخضرم كلاس يان هونتلر لصفوف الفريق سببًا في جلوسه على مقاعد البدلاء طوال فترة كبيرة في الموسم الماضي والذي سجل خلاله 6 أهداف فقط في 25 مباراة.

وفي الموسم الحالي، يعتمد المدرب إريك تين هاج بشكل أساسي على دولبيرج الذي سجل 3 أهداف خلال آخر 4 مواجهات في الدوري كما أنه ظهر في آخر مواجهتين في دوري أبطال أوروبا أمام آيك أثينا وبايرن ميونخ.

ويواصل آياكس سياسة الحفاظ على مواهبه بعد أن جدد عقود كلا من نجم الوسط فرينكي دي يونج 21 عامًا ونجم الدفاع ماتياس دي ليخت 19 عامًا حتى 2021 و2022 على الترتيب، حيث يحظى الثنائي باهتمام كبار القارة الأوروبية وعلى رأسهم برشلونة.