باركلي: أصبحت أكثر نضجا.. ومستوياتي تثبت مدى تطوري

أعرب روس باركلي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، عن إيمانه بتسجيل الأهداف، وسيكون الأمر من بعد ياردتين أو ربما ثلاثين، في الواقع هذا، مؤكدًا أن هذا لا يهم فالهدف يظل هدفاً، إنه يصنع الفارق بكل تأكيد.

وفي تصريحات صحفية قال باركلي: "لقد تدربنا على وضعية الهدف كثيراً في تدريبات الفريق، بالمباراتين السابقتين، نجحت في الأمر، إذ تمكنت من الوصول للمكان الصحيح في التوقيت المناسب".

وواصل: "لقد كان أسبوعاً رائعاً بالنسبة لي، لقد عدت إلى المنتخب الإنجليزي من خلال تقديمي لمباراتين جيدتين، وبعد ذلك سجلت هدفي الأول في ستامفورد بريدج إنه أمرٌ مثالي بالنسبة لي".

وأكمل: "سجلت هدفين، وصنعت هدفين ولعبت بشكل جيد مع منتخب إنجلترا، لذا فإنني سأثبت أن العمل الشاق يؤتي ثمارة في النهاية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أنني أفضل الآن. لقد نضجت وأفهم اللعبة أكثر، وهو أمر طبيعي أن أنمو، فأنا الآن في الرابعة والعشرين من عمري، أنا في نادٍ كبير مع الكثير الآمال ومع لاعبين رائعين من حولي، ومستوياتي تثبت ذلك".