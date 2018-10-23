برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم وسط توتنهام

وجه نادي برشلونة الإسباني أنظاره نحو التعاقد مع إيريك داير نجم خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة برشلونة أعجبت بأداء داير خلال مشاركته مع منتخب بلاده إنجلترا في الفوز على منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.



