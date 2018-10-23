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برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم وسط توتنهام

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم وسط توتنهام
ساديو ماني
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عمر عبد العزيز
 

وجه نادي برشلونة الإسباني أنظاره نحو التعاقد مع إيريك داير نجم خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في الفترة القادمة لتدعيم خط وسط الفريق.


وذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن إدارة برشلونة أعجبت بأداء داير خلال مشاركته مع منتخب بلاده إنجلترا في الفوز على منتخب إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.


الجدير بالذكر أن داير يُقدم مستويات مميزة للغاية مع توتنهام، منذ انتقاله إلى ملعب وايت هارت لين في عام 2014 قادمًا من نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل التوجه إلى السبيرز ليُصبح لاعبًا رئيسيًا في الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو.


وتابع كشافة النادي الكاتالوني إيريك داير في المباريات التي شارك بها مؤخرًا مع فريقه توتنهام وأمام منتخب لا روخا، حيث أًعجبوا بالطريقة التي أوقف بها لاعب خط الوسط المتميز سيرجيو بوسكيتس في تلك المواجهة والأداء القوي الذي أظهره في خط وسط الأسود الثلاثة وساعدهم بقوة على تحقيق الانتصار في تلك المواجهة.


ومن ثم وضعت إدارة برشلونة اسم داير بين اللاعبين المطلوبين لتدعيم خط وسط الفريق، في ظل الاستمرار في البحث عن لاعب متميز يشغل مكان سيرجيو بوسكيتش على المدى الطويل في ظل تقدم عُمر اللاعب الدولي الإسباني الذي يُعد أحد أفضل اللاعبين في العالم بمنطقة الارتكاز في خط الوسط.

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