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كلوب يتنفس الصعداء بعودة ساديو ماني قبل مواجهة رد ستار بدوري الأبطال

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:59 ص
كلوب يتنفس الصعداء بعودة ساديو ماني قبل مواجهة رد ستار بدوري الأبطال
ساديو ماني
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عمر عبد العزيز
 

تلقى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، خبراً ساراً للغاية، حيث استعاد نجمه السنغالي ساديو ماني قبل وقت قليل من مواجهة فريق ريد ستار الصربي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

 

وأعلن الصحفي الإنجليزي المقرب من نادي ليفربول "نيل جونز" الصحفي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن اللاعب الدولي السنغالي "ساديو ماني" سيعود لتدريب الفريق اليوم.

 

وكتب "جونز": "ماني سيعود اليوم للتدريبات بعد استبعاده من لقاء هدرسفيلد الماضي بسبب إصابة في اليد ليستعد لمواجهة ريد ستار".

 

وتغيب السنغالي ماني عن الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بسبب إصابة بكسر في أصبعه، خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

المزيد عن: كلوب ساديو ماني ريال مدريد وبلزن دوري ابطال اوروبا اليوم
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