إقالة لوبتيجي تكبد ريال مدريد خسائر مالية كبيرة

يُعاني فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مديره الفني الإسباني جولين لوبيتيجي، هذا الموسم من هبوط كبير في مستوى جميع لاعبيه، حيث لم ينجح الفريق في الفوز بأي مباراة بآخر خمس مباريات في جميع المسابقات.

وكانت الخسارة الأخيرة أمام ليفانتي هي القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والذي يفكر بجدية كبيرة في إقالة المدير الفني الإسباني من منصبه في الفترة القادمة.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن خزينة ريال مدريد ستتكبد خسائر كبيرة في حالة اتخاذ إدارة النادي قرارًا بإقالة لوبيتيجي من تدريب الفريق في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي قد يجعل إدارة الميرينجي تؤجل اتخاذ هذا القرار في الوقت الجاري.

وعندما تولى لوبيتيجي الإدارة الفنية لنادي العاصمة الإسبانية مدريد، وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مقابل الحصول على راتب قدره 6 مليون يورو عن كل موسم من المواسم الثلاثة.

مما يعني أن ريال مدريد مُدان لمدربه الإسباني بمبلغ قيمته 18 مليون يورو، يجب أن يقوم بتقديمه إليه في حالة اتخاذهم قرار قطع العلاقات فيما بينهم، ولكن الأمر لم يتوقف فقط عند تقديم هذا المبلغ للمدر، بل إن هناك مبلغ قيمته 2 مليون يورو يُعد شرطًا جزائيًا في العقد المُبرم بين النادي والمدرب، مما يعني أن الريال سيكون عليه دفع 20 مليون يورو للوبيتيجي حينها.