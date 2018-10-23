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رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|لايف .. يلا شوت

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:55 ص
رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|لايف .. يلا شوت
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رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|لايف .. يلا شوت   

سيكون ريال مدريد الإسباني مطالب بالفوز والفوز فقط أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، في المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الميرينجي، في واحدة من أصعب المباريات في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستنقلها قناة بي إن سبورت اتش دي 3.

ويمر ريال مدريد بفترة صعبة للغاية تحت قيادة الإسباني جولين لوبتيجي، حيث تعرض الفريق لخسارة مذلة خارج قواعده أمام سسكا موسكو الروسي في الجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط حققها من الفوز الأول على روما الإيطالي بثلاثية، خلف كل من سسكا موسكو (4 نقاط) وروما (3 نقاط).
رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|لايف .. يلا شوت   

ويدرك لوبتيجي أن تلك المباراة ستكون عنق زجاجة ومباراة حاسمة في مشوار الفريق الإسباني بطل دوري الأبطال في الثلاث سنوات الأخيرة، وربما تكون الأخيرة للمدرب في حال كانت النتيجة غير إيجابية، خاصة بعد الهزيمة المذلة في الأسبوع الماضي من بطولة الدوري الإسباني أمام ليفانتي بنتيجة 2-1.

تبدأ مواجهة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر بي إن سبورت اتش دي 3 ويعلق عليها المعلق الشهير رؤوف خليف مع وجود استوديو تحليلي.

رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتور بلزن|لايف .. يلا شوت   

المزيد عن: ريال مدريد وفيكتوريا بلزن الأسبان
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