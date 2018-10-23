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رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر|لايف .. يلا شوت

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:51 ص
رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر|لايف .. يلا شوت
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رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر|لايف .. يلا شوت   

ستكون الأنظار مصوبة، مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب أولد ترافورد بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قمة منتظرة ومرتقبة بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد يوفنتوس الإيطالي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، شاهد الان بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس عبر قنوات بي إن سبورت، وتحديدا بي إن سبورت اتش دي 1، حيث سيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقا على أحداث اللقاء.
رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر|لايف .. يلا شوت   

وتشهد المباراة عودة كريستيانو رونالدو إلى لندن وملعب اولد ترافورد معقل فريقه السابق مانشستر يونايتد، حيث يلعب حاليا بقميص يوفنتوس الإيطالي، الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من صفوف ريال مدريد الإسبانيفي صفقة قدرت بمبلغ 105 مليون يورو.

يوفنتوس يحتل المركز الأول في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، حيث حقق فوزين في أول جولتين أمام فالنسيا الإسباني بهدفين دون رد، وأمام يونج بويز السويسري بثلاثية بيضاء سجلها الأرجنتيني المتألق ديبالا، أما مانشستر يونايتد فيأتي في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز في الجولة الأولى على الفريق السويسري بثلاثية وتعادل في الجولة الماضية أمام فالنسيا الإسباني بدون أهداف.
رابط تابع شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد |بث مباشر مباراة يوفنتوس ومانشستر|لايف .. يلا شوت   


المزيد عن: يوفنتوس ومانشستر يونايتد الأسبان
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