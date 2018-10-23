عاجل.. محمد رشاد يحرج ريهام سعيد بعد ترويجها شائعة إصابة مي حلمي بجلطة

شن المطرب محمد رشاد، هجومًا حادًا على الإعلامية ريهام سعيد بعد تناولها خبر انفصاله عن مي حلمي وإلغاء حفل زفافهما قبل اتمامه بساعات قليلة.





ووجه رشاد رسالة لريهام سعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال لها خلالها: "اسمي وحياتي الخاصة والعامة لا تعنيكي في شيء وما اسمحش انك تصوريني في صورة إنسان مستهتر بمشاعر إنسانة بيحبها أو بينا شيئ محترم ويمكن ما حصلش نصيب لخلافات خاصة بينا".





وأكد: "المصادر الموثوقة اللي قالت لك إن مي جالها جلطة في المخ موصلتش لحضرتك انها كانت معايا أثناء عرض الحلقة بتاعتك بنحاول توصل لحل يرضي أطراف الخلاف اللي حدث يوم زفافنا وما كانش الحمد لله عندها جلطة في المخ بعد الشر عنها معتقدش هتوصلك لأن مصادرك يا أستاذة يا كبيرة ضعيفة".







