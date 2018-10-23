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عاجل.. أول تعليق لمحمد رشاد حول أسباب إلغاء حفل زفافه على "مي حلمي"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:35 ص
عاجل.. أول تعليق لمحمد رشاد حول أسباب إلغاء حفل زفافه على مي حلمي
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شيماء الشاهيني
 

في أول تعليق له حول أسباب إلغاء حفل زفافه على المذيعة مي حلمي، عبر المطرب محمد رشاد عن استيائه إزاء جميع ما أشيع كذبًا خلال الساعات القليلة الماضية حول أسباب الخلاف بينهما. 

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أكيد اللي ربنا كاتبه خير وكل اللي حصل وبيحصل وهيحصل خير من ربنا وبعيدًا عن أي خلاف قائم الحياة الشخصية لأي إنسان غير مسموح تمامًا للدخول والخوض فيها". 

عاجل.. أول تعليق لمحمد رشاد حول أسباب إلغاء حفل زفافه على "مي حلمي"
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