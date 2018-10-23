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موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:17 ص
موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ليفربول
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منى شكري
 

يخوض فريق ليفربول مباراة سهلة نسبيًا أمام النجم الأحمر الصربي، وذلك يوم الأربعاء المقبل والموافق 24 أكتوبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وتقام مباراة ليفربول مع النجم الأحمر بلجراد على ملعب "الأنفيلد" يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

 

1- نابولي: 4 نقاط

2- ليفربول: 3 نقاط

3- باريس سان جيرمان: 3 نقاط

4- النجم الأحمر: نقطة واحدة

 

وكان فريق ليفربول قد فاز بصعوبة على باريس سان جيرمان في الجولة الأولى بنتيجة 3-2 بينما خسر من نابولي بهدف دون رد بالمباراة الماضية.

 

وتعادل النجم الأحمر مع نابولي في الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة من باريس سان جيرمان بسداسية في الجولة الماضية من دور المجموعات بالشامبيونزليج.

 

وواجه فريق ليفربول نظيره النجم الأحمر بلجراد مرتين وخسرهما وسجل الفريق الصربي 4 أهداف بينما أحرز بطل انجلترا هدفين.

 

وستنقل مباراة ليفربول مع النجم الأحمر بلجراد بدوري أبطال أوروبا من خلال البث المباشر عبر فضائية "SuperSport 6 Africa" وبجانب "DAZN" الرياضية.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد النجم الأحمر بلجراد عبر موقع الفجر الرياضي.

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