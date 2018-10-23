مفاجاة وحيدة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وفاق سطيق الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - إسلام محارب - ميدو جابر

خط الهجوم : وليد أزارو.