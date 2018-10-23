ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مفاجاة وحيدة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:41 ص
مفاجاة وحيدة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري
الاهلي
طباعة
علي نبوي
 

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة وفاق سطيق الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

 

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

 

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - إسلام محارب - ميدو جابر

 

خط الهجوم : وليد أزارو.

 

المزيد عن: وفاق سطيف رياضة الجزائر الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 4:51:40 AM