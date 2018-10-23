رابط كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف في دوري ابطال افريقيا مشاهدة اونلاين كورة لايف| كورة ستار | يلا شوت

تنطلق فى التاسعة مساء اليوم مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى واحدة من أهم مباريات المارد الأحمر هذا الموسم على ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية.

في مواجهة مرتقبة يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 23-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









مقدمة المباراة:





نجح الأهلي في تحقيق فوز إيجابي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، ويسعى الأهلي للحفاظ على هذه النتيجة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة للمرة الـ11 في تاريخه بحثا عن تحقيق اللقب الأفريقي التاسع في دوري الأبطال والغائب عن خزائن الجزيرة منذ 5 سنوات تحديدا منذ 2013 والفوز باللقب على حساب أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي.









وعلى الرغم من معاناة الأهلي بسبب الإصابات التي يعاني منها مؤخرا، الا أن هناك انفراجة بشفاء الثنائي أحمد فتحي وسعد سمير وتزايد فرص مشاركتهم في مباراة اليوم، خاصة وأن الأهلي بحاجة لترميم دفاعاته في الجزائر، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون لتفادي سيناريو 1988 وعدم الخسارة بثنائية واللجوء لركلات الترجيح التي تبتسم دائما للفريق الجزائري.









على الجانب الأخر يدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم رافعا شعار التحدي حيث يسعى بطل الجزائر لتحقيق الفوز بأكثر من هدفين لتعويض مباراة الذهاب دون تلقي أهداف ليتأهل لنهائي البطولة ويبحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد نسختي 1988 و2014، ويعول الفريق الجزائري كثيرا على لاعبيه عبد المؤمن جابو وحبيب بوقلمونة من أجل قيادة الفريق لفوز تاريخي على فريق القرن في إفريقيا.









تاريخ المواجهات:





التقى الفريقين من قبل في 4 مواجهات فاز الأهلي في مباراتين وتعادلا في لقاء وفاز الفريق الجزائري في مباراة واحدة، سجل الأهلي 5 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport HD7.













قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف :





حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.





خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف - صبري رحيل – سعد سمير – ساليف كوليبالي.





خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد حمدي – ميدو جابر – أحمد حمودي – اسلام محارب – وليد سليمان.





خط الهجوم: صلاح محسن – مروان محسن – وليد أزارو.





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