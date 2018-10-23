كيليني يتحدث عن عودة بوجبا إلى يوفنتوس

أكد جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، على أنه يحترم بول بوجبا لاعب اليوفي السابق، وذلك وسط تكهنات البعض بعودة الفرنسي للدوري الإيطالي مجددًا بسبب خلافاته مع جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد.

وقال كيليني، خلال تصريحات له نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "أنا آسف لأن كل شيء سنقوله عن بوجبا سيتم تفسيره من ناحية سوق الانتقالات".

وتابع: "هناك الكثير من الحب والاحترام لبوجبا الذي رأيناه ينمو وينضج معنا، وأعتقد أن المودة متبادلة، فمن الطبيعي أن يكون الأمر هكذا".

وتحدث كيليني عن مباراة اليونايتد المقبلة، قائلًا: "إنها مباراة ستكون على ملعب تاريخي بين فريقين يرغبان في إثبات أنهما يستحقان صدارة المجموعة، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، وأننا نواجه فريقًا صاحب بطولات ومدربًا رائعًا".

وأضاف: "رأيت مباراتهم مع تشيلسي لقد كانت مذهلة وفيها فكر مميز، لكننا لدينا تشكيلة قوية مع العديد من اللاعبين على نفس المستوى، لذلك سنرى من سيختار أليجري، لكننا مستعدون ونريد أن نلعب مباراة رائعة".

ويلتقي فريق يوفنتوس مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



