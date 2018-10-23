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بنطال نجمة لبنانية يكشف عن وزنها الحقيقي (صورة)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
بنطال نجمة لبنانية يكشف عن وزنها الحقيقي (صورة)
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سبوتنيك
 

ما زالت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، تواصل إثارة الجدل بين متابعيها على موقع "إنستغرام" لتبادل الصور، عبر مشاركتها بآخر إطلالاتها المميزة أثناء رحلتها مع زوجها في مدينة نيويورك.

وأثارت آخر الصور التي نشرتها على صفحتها جدلا واسعا بين محبيها، فأطلت بمظهر جديد على خلاف ما كانت ترتديه.

وارتدت بنطال جينز واسع، الذي أدى إلى ظهورها بوزن أكثر مما هو عليه. وعلق بعض المتابعين على الصورة أنه لا يزال لديها "كرش" صغير، على الرغم من محاولاتها إخفاءه عبر ارتدائها ملابس فضفاضة.

وحرصت الفنانة من خلال إطلالتها أن تكشف لمتابعيها أنها استعادت كامل رشاقتها بعد ولادة طفلها كريستيانو، ولكن يبدو أن الجينز لم يساعدها في ذلك، حيث كان السبب في زيادة حجم من يرتديه.

ويشار إلى أن الصورة انتشرت بشكل واسع ولاقت شهرة كبيرة، حيث حصدت على أكثر من 76 ألف إعجاب بعد يوم فقط من نشرها.



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