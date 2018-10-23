موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شاختار اليوم

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة صعبة ضد نادي شاختار دونتسك الأوكراني، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

ويرى البعض أن المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني، وشاختار دونتسك الأوكراني.

وتقام مباراة شاختار ومانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء والموافق 23 أكتوبر 2018 في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة و10 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب ميتاليست.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وشاختار بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 5 HD" الرياضية.

وسيتم نقل مباراة شاختار دونتسك ومانشستر سيتي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد الإسباني وشاختار دونتسك الأوكراني بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.