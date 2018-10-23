عاجل.. "الأرصاد" تحذر المواطنين: سيول تضرب هذه المحافظات وشبورة مائية كثيفة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، محذرين المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة التي ستشهدها البلاد مع الانخفاض التدريجي، وسقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية تصل إلى السيول في معظمها.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 22 33

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 19 30

بلطيم 21 30

مطروح 23 28

السلوم 22 28

سيوة 19 30

بورسعيد 24 31

دمياط 22 30

العريش 19 33

رفح 18 32

الإسماعيلية 21 34

السويس 21 33

رأس سدر 23 32

نخل 15 35

نويبع 25 33

طابا 22 34

كاترين 13 29

الطور 23 32

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 23 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بني سويف 20 33

المنيا 20 34

أسيوط 21 35

سوهاج 21 36

قنا 22 37

الأقصر 22 38

أسوان 23 38

أبوسمبل 22 38

الوادي الجديد 20 37

شلاتين 25 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 24 31

حلايب 26 30



