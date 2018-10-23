وكيل الرياضة بالبحيرة: أتوقع نجاح "ياسمينا" بطلة ذهبية الأرجنتين في طوكيو 2020 (فيديو)

أعرب الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، عن سعادته لحصول اللاعبة ياسمينا نصر الجويلي، على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبه الكاراتيه وزن 54 كيلو في بطوله الشباب المقامة بالأرجنتين أوليمبياد 2018.



وقال وكيل الشباب والرياضة بالبحيرة: ياسمين حصلت عام 2017 علي بطولة البحر الأبيض المتوسط بالمغرب، وكنا متفائلين أنها ستحقق مزيد من النجاحات السنوا القادمة، والحمد لله بدأت تحقيق ذلك بحصولها علي الميدالية الذهبية ببطولة الشباب بأوليمبياد الأرجنتين 2018، وأتوقع نجاحها بأوليمبياد طوكيو 2020.



وأضاف: أصدر اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، قرارا بإطلاق اسم اللاعبة علي صالة الأنشطة بمركز شباب الحجناية، وذلك تكريما وتشجيعا لها على الاستمرار في مواصله تفوقها الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية وأن تكون مثالا يحتذي به لأقرانها كما حثها على تحقيق التفوق العلمي والدراسي بجانب تفوقها الرياضي.



واللاعبة "ياسمين" ابنة قرية الحجناية التابعة مركز دمنهور ذات الـ 17 عاما، طالبه في الصف الثاني الثانوي، حصلت على بطوله البحر الأبيض المتوسط بالمغرب عام 2017، وكانت تلعب ضمن صفوف مركز شباب الحجناية تحت قيادة المدرب الشاب محمد الجوهري، الذي وضع البطلة على الطريق الصحيح، واستطاعت حينها الحصول على ذهبية بطولة "البحر المتوسط" بالمغرب، قبل أن تنتقل للمؤسسة العسكرية بالسويس.