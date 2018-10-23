المهدية: حجز 7 آلاف لتر من الزيت النباتي وايقاف تزويد وحدة لتعليب هذه المادة

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالمهدية، خلال نهاية الاسبوع الماضي، حوالي 7339 لترا من الزيت النباتي المدعم، وفق ما كشفته المديرة الجهوية للتجارة سميرة بن فرج.





وقالت بن فرج، في تصريح اعلامي، ان الكمية المحجوزة لدى تجارة الجملة، الممنوعين من التزود بالزيت النباتي المدعم وفق قرار من وزارة التجارة، تجاوزت قيمتها المادية 7 آلاف دينار.





وأوضحت ان الإدارة الجهوية للتجارة أصدرت، في ذات الإطار، قرار غلق في حق وحدة لتعليب الزيت النباتي بالمهدية بسبب تزويدها تجار الجملة بهذه المادة في مخالفة للقانون.





وشددت المتحدثة على أنه تمت إحالة ملف الوحدة المذكورة على أنظار القضاء لاتخاذ القرارات اللازمة، مشيرة إلى أن المراقبة طالت مسالك توزيع البيض والدجاج والحليب والادوات المدرسية. (وات)