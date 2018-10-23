سليم الفرياني: حقل غاز "نوارة" بتطاوين يدخل حيز الإنتاج في جوان 2019

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، أمس الاثنين، عن أن تونس ستدشن خلال شهر جوان 2019 حقل الغاز "نوارة" بولاية تطاوين بالجنوب.





وأكد في الوزير تصريح لـ(وات) على هامش افتتاح الندوة الدولية الرابعة عشر حول "استكشاف وانتاج المحروقات في تونس" ، أن هذا الإستثمار المشترك بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ( الجهة المنظمة للندوة )، وشركة "أو أم في" النمساوية يعد من أكبر المشاريع الإاستثمارية في قطاع الطاقة

وأضاف أن هذا المشروع سيدعم الإنتاج الطاقي بين 30 و40 بالمائة وسيوفر عائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار " أي ما يقارب قيمة الدعم الحكومي الموجه للمحروقات" حسب تقديره .





ولفت إلى أن تونس تسعى إلى الرفع من إنتاجها من البترول والغاز والطاقات المتجددة بواسطة استقطاب مزيد من الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مفيدا بأن هناك عديد نوايا الاستثمار من شركات عالمية في قطاع الطاقة بتونس.

من جهته، قال المدير العام المساعد بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي إنه تم انجاز 95 بالمائة من أشغال مشروع حقل "نوارة"، معللا تأخر انطلاق المشروع ببعض التعطيلات بسبب "مشاكل تقنية وإجتماعية".





ويشار الى ان هذه الندوة التي تنتظم مرة كل سنتين، حضرها نحو ألف مشارك من بلدان عربية وأجنبية لمناقشة وعلى مدى يومين، فرص الإستثمار وتبادل التجارب والخبرات.





كما ينتظم في إطار هذه الندوة، معرض حول أنشطة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبعض الشركات التونسية والأجنبية الناشطة في مجال الطاقة.