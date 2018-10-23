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تصريح ناري من مدرب المنتخب عن عبد الله السعيد ورمضان صبحي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
تصريح ناري من مدرب المنتخب عن عبد الله السعيد ورمضان صبحي
منتخب مصر
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عمرو مصطفى
 

أكد هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني أن قائمة المحترفين التي تم اختيارها لخوض مباراة تونس المقرر لها 16 نوفمبر المقبل، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 لم تشهد أي جديد نظرا لعدم اكتمال شفاء رمضان صبحي.

 

وقال رمزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " عبد الله السعيد المحترف بصفوف أهلي جدة السعودي تحت مجهر المتخب وسينضم في الوقت المناسب".

 

وأضاف: "نسعى للفوز على تونس للتأهل كأول المجموعة، ولم نحسم حتى الآن مصير المباراة الودية المقرر إقامتها عقب مباراة تونس".

 

وجاءت قائمة المحترفين المقرر أن تخوض لقاء تونس كلا من:

 

‏أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي ) ، أحمد حجازي ( وست بروميتش الإنجليزي ) ، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) ، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمود حسن (تريزيجيه) ( قاسم باشا التركي )، عمرو وردة ( باوك اليوناني )، محمد عواد ( الوحدة السعودي )، سام مرسي ( ويجان أتلتيك الإنجليزي ) ، حسين الشحات ( العين الإماراتي ) ، علي غزال ( فانكوفر الكندي )، عمرو طارق ( اورلاندو سيتي الأمريكي ).

المزيد عن: هاني رمزي منتخب مصر عبد الله السعيد رياضة رمضان صبحي تصريح ناري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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