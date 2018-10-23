اطلاق برنامج التخفيض في نسبة الملح في الخبز بنسبة 40 بالمائة في غضون سنتين

تم الاثنين بتونس اطلاق برنامج يرمي الى التخفيض في نسبة الملح في الخبز ب40 بالمائة في غضون سنتين وذلك خلال لقاء انتظم باشراف وزير الصحة عماد الحمامي ووزير التجارة عمر الباهي.

ويتمثل الهدف المنشود، حسب الاستاذة ليلى علوان، عضوة بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من السمنة، في التخفيض في نسبة الملح تدريجا بنسبة 10 بالمائة كل ستة اشهر على ان تصل النسبة الجملية للتخفيض الى 40 بالمائة في غضون سنتين.





وبينت الاستاذة جليلة العاطي، رئيسة قسم بالمعهد الوطني للتغذية، ان الحاجيات الفيزيزلوجية للانسان من الملح تقدر ب2 غرام يوميا مشيرة الى ان التخفيض ب3 غرامات من استهلاك الملح يخفض بنسبة 30 بالمائة من خطر الاصابة بالازمات القلبية وامراض القلب والشرايين.





واوضح وزير الصحة، ان البرنامج ياتي ليعمم تجربة نموذجية تم اطلاقها في بنزرت سنة 2013 وحققت نتائج ايجابية كما يندرج في اطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتوقي والحد من السمنة والتي ترمي الى الحد من امراض القلب والشرايين والسرطان.





واشار الى الحملات التحسيسية والتوعية التي نظمتها وزارة الصحة ووزارة التجارة لدى اصحاب المخابز والمستهلك، حول مزايا الخفض من الملح على الصحة مشيرا الى ان حملات تحسيسية اخرى سيتم تنظيمها حول نفس الموضوع.





وثمن وزير التجارة تجربة التخفيض من نسبة الملح في الخبز التي تم اطلاقها في بنزرت والتي كان لها الاثر الايجابي على صحة المستهلكين.





وقال ان الامر يتعلق ببادرة مهمة من شانها المساهمة في التخفيض من كلفة معالجة العديد من الامراض مشيرا الى ان التخفيض من نسبة الملح في الخبز لا يمكنها ان تؤثر على طعم الخبز ولا على جودته.





وبين ان علامة سيتم اسنادها للمخابز التي تنخرط في البرنامج مبينا ان 22 مخبزة من بين 3200 مخبزة في تونس قد شرعت في تنفيذ هذا البرنامج.





ودعا رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز، محمد بوعنان، الى ضرورة التخفيض تدريجيا في نسبة الملح في الخبز باعتبار تاثير ذلك على طعم الخبز

مقترحا الشروع بالتخفيض بنسبة 20 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة.