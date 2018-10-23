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تفكيك خلية إرهابية وحجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة في سيدي بوزيد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
تفكيك خلية إرهابية وحجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة في سيدي بوزيد
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محمد وليد الجموسي
 
 تمكنت دورية مشتركة بين الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، وفوج الطلائع للحرس الوطني بالعوينة، موفى الأسبوع المنقضي، من تفكيك خلية إسناد تنشط بولاية سيدي بوزيد، وألقت القبض على 3 من عناصرها، وذلك في إطار تعقب تحركات العناصر الإرهابية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن هؤلاء العناصر تورطوا سابقا في نقل عنصر إرهابي مودع حاليا بالسجن لضلوعه في قضية ذات صبغة إرهابية، بالإضافة إلى ضلوعهم في إخفاء بندقية "شطاير" و3 مخازن وكمية من الذخيرة كانت بحوزة الإرهابي المشار إليه، والذي بمداهمة منزل عائلته بسيدي على بنعون وتفتيشه تم العثور على السلاح الناري وكمية الذخيرة والمخازن.

وأكدت أن النيابة العمومية أذنت للوحدة المذكورة بالاحتفاظ بهم ومواصلة التحريات معهم.  
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