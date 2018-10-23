بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT





تتجه أنظار الملايين من متابعي ومحبي كرة القدم في كل مكان إلى ملعب 8 ماي 1945، في التاسعة مساء الثلاثاء، في المواجهة التي تجمع النادي الأهلي ونظيره وفاق سطيف الجزائري، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات.





مباراة الأهلي ووفاق سطيف ستحظى بمشاهدة ممتعة في مصر والجزائر والوطن العربي، نظرا لشعبية الفريقين الكبيرة، وخاصة الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت آخر بطولة توج بها المارد الأحمر عام 2013، بقيادة محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة الحالي، حيث كانت آخر بطولة إفريقيا توج بها النجم المصري محمد أبو تريكة.

بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT





تنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الدور قبل النهائي، في تمام الساعة 21:00 مساء (توقيت العاصمة المصرية القاهرة)، 23:00 مساء (توقيت دولة الإمارات العربية)، 22:00 مساء (توقيت مكة المكرمة)، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7، ويعلق على اللقاء كل من عادل خلو ومحمد الكواليني، بث مباشر مباراة الأهلي VS وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون،، كان قد فاز في موقعة الذهاب على وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تألق الثنائي وليد سليمان وإسلام محارب صاحبي الهدفين، والتي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر.









بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT