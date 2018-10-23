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بحضور ولى العهد.. ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
بحضور ولى العهد.. ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
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الفجر الفني
 

شاركت مساء أمس المطرب ياسمين علي، فى افتتاح الدورة الأولى للمهرجان الشبابى الدولى بالبحرين. 

وقدمت ياسمين خلال حفل الافتتاح أغنية باللغة الإنجليزية تدعو فيها للسلام والحفاظ على البيئة ومياه الشرب.

وشاركها الغناء مجموعة من الشباب فن مختلف الدول في أوبريت يهدف للسلام أيضًا.
بحضور ولى العهد.. ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
بحضور ولى العهد.. ياسمين علي تشارك في افتتاح المهرجان الشبابي بالبحرين (صور)
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