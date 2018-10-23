الرياضي اللبناني يحرز لقب دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة على حساب النجم الرادسي

احرز الرياضي اللبناني لقب دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة بفوزه على النجم الرادسي 80-78 في مباراة الدور النهائي التي اقيمت مساء الاثنين بقاعة نادي غزير بمدينة جونيه اللبنانية.





وبذلك حافظ الرياضي اللبناني على لقبه الذي كان احرزه العام الماضي امام نادي شيركاسي الاوكراني في حين اخفقت كرة السلة التونسية للمرة الرابعة في احراز لقب هذه الدورة بعد النجم الساحلي الذي خسر نهائي نسخة 2016 امام هومنتمن اللبناني 98-102 ونهائي نسختي 2015 و2012 امام الرياضي اللبناني 115-116 و61-68 على التوالي.