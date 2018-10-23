كورة حصري ONIAR - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشر | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 23-10-2018، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "8 مايو 1945" بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحمل لقبها فريق الوداد البيضاوي المغربي، الذي ودع البطولة أمام وفاق سطيف الجزائري في الدور ثمن النهائي من المسابقة الإفريقية.





وفاز الأهلي على نظيره الجزائري بهدفين نظيفين سجلهما نجمي الفريق الأحمر وليد سليمان وإسلام محارب، حيث يكفي القلعة الحمراء الخروج بنتيجة التعادل لعبور الدور نصف النهائي وانتظار الفائز من مباراة الترجي الرياضي التونسي وأول أغسطس الأنجولي في نهائي المسابقة الإفريقية.

كورة حصري ONIAR - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشر | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم





الأهلي كان قد وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما اجتاز نظيره الغيني حوريا كوناكري، بعد أن تعادل معه في غينيا بدون أهداف، قبل أن يسجل رباعية بيضاء في ملعب السلام بالقاهرة في لقاء الإياب تناوب على تسجيلها كل من وليد سليمان وإسلام محارب، ووصلاح محسن وأحمد فتحي.

كورة حصري ONIAR - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشر | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم





أما فريق وفاق سطيف الجزائري، فقد نجح في اجتياز عقبة مهمة والإطاحة بحامل اللقب فريق الوداد البيضاوي المغربي، بعد أن حقق الفوز في الجزائر بلقاء الذهاب بهدف ايسلا داودي، قبل أن يخرج من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنتيجة التعادل السلبي، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.

كورة حصري ONIAR - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشر | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم





مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 بجودة ممتازة، ويمكنكم متابعتها بشكل خاص عبر كورة ستار، حيث سيكون محمد الكواليني هو معلق اللقاء من الجانب المصري عبر القناة الصوتية الأولى، وعادل خلو من الجانب الجزائري عبر القناة الصوتية الثانية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





كورة حصري ONIAR - مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف مباشر | بث مباشر الأهلي ووفاق سطيف اليوم







