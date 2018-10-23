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"صحة البرلمان": مسح "فيروس سي" تخطى حاجز الـ5 مليون مواطن

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:07 ص
صحة البرلمان: مسح فيروس سي تخطى حاجز الـ5 مليون مواطن
الدكتور محمد العماري - رئيس لجنة الشؤون الصحية بالنواب
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مسح فيروس سي تخطى حاجز الـ5 مليون مواطن.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن بداية عمل منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ستكون في شهر يونيه ثم باقي المحافظات، وفقًا لما ذكرته وزيرة الصحة.

وتابع أن وزيرة الصحة أكدت أنه يوجد خطة لتطوير المستشفيات النموذجية.
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