"صحة البرلمان": مسح "فيروس سي" تخطى حاجز الـ5 مليون مواطن

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مسح فيروس سي تخطى حاجز الـ5 مليون مواطن.



وأضاف "العماري"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن بداية عمل منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ستكون في شهر يونيه ثم باقي المحافظات، وفقًا لما ذكرته وزيرة الصحة.



وتابع أن وزيرة الصحة أكدت أنه يوجد خطة لتطوير المستشفيات النموذجية.

