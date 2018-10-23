بطلة ذهبية الأرجنتين: أهدي الميدالية للرئيس ولكل المصريين.. ووالدتها: متفوقة دراسيا (فيديو)

أهدت اللاعبة ياسمينا نصر الجويلي، الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبه الكاراتيه وزن 54 كيلو في بطوله الشباب المقامة بالأرجنتين أوليمبياد 2018، فوزها للرئيس عبدالفتاح السيسي وللمصريين.



وأضافت "ياسمينا": استعديت بكل قوة للبطولة وكنت متفائلة جدا وكنت حاطه عيني علي الميدالية الذهبية والحمدلله حصلت عليها.



كما أضافت والدة اللاعبة "ياسمينا جويلي" قائله: ياسمينا تحاول التوفيق بين دراستها وتمريناتها وهي في الصف الثاني الثانوي ومتفوقة دراسيا ورياضيا.



وأعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، في تصريحات سابقة، إطلاق اسم اللاعبة على صالة الأنشطة بمركز شباب الحجناية، وذلك تكريما وتشجيعا لها على الاستمرار في مواصله تفوقها الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية وأن تكون مثالا يحتذي به لأقرانها كما حثها على تحقيق التفوق العلمي والدراسي بجانب تفوقها الرياضي.



واللاعبة "ياسمين" ابنة قرية الحجناية بمركز دمنهور، وتبلغ من العمر 17 عاما، في الصف الثاني الثانوي، حصلت على بطولة البحر الأبيض المتوسط بالمغرب عام 2017، وكانت تلعب ضمن صفوف مركز شباب الحجناية تحت قيادة المدرب الشاب محمد الجوهري، الذي وضع البطلة على الطريق الصحيح، واستطاعت حينها الحصول على ذهبية بطولة "البحر المتوسط" بالمغرب، قبل أن تنتقل للمؤسسة العسكرية بالسويس.