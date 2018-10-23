متحدث الوزراء يكشف جهود الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات في مصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حركة الاستثمار الأجنبي حول العالم في تباطؤ، ولكن مصر لم تتأثر بهذه الحركة.



وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن رئيس البنك الدولي أشاد بقدرة مصر على جذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة.



وتابع أن الحكومة ستتبنى اقتراب مختلف فيما يخص الاستثمارات؛ من خلال توفير حوافز استثمارية تناسب كل قطاع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تنفيذ لجان فض المنازعات الاستثمارية دون إبطاء.

